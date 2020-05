Iga Euroopa Liidu liikmesriik on otsustanud piiranguid lõpetama asuda veidi omamoodi ja omas tempos. Möödunud nädalal teatas Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Ylva Johansson, et piiride avamises peavad valitsused omavahel kokku leppima, kuid juba on näiteid maade kohta, kus ühel pool on piir avatud, aga teisel pool suletud.