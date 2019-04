INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Pariisi Jumalaema kirik on näinud nii päikesekuningat, Napoleoni kui ka Hitlerit

Pariisis esmaspäeva õhtul süttinud Notre Dame on kultuurilooliselt tuntud kui paik, kus jumalateenistustel kohtusid Pariisi rikkad kui ka vaesed. Katedraal on oma sajanditepikkuse ajaloo vältel olnud trööstimispaigaks Pariisi külalistele, nii oma hiilguses kui ka armetuses, sest mässud, mis on linnast ajaloo vältel üle käinud, on sellele jätnud varasemaidki ajamärke.