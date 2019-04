INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Jumalaema kiriku põleng: vaata, kuidas see levis ja millist kahju tegi

Kirik süttis esmaspäeva õhtul. Tulele pandi lõplikult piir alles üheksa tundi hiljem. Kokku osales kustutustöödel ligi 400 tuletõrjujat, neist üks sai tõsiselt viga. Hoone peamine struktuur ning kaks suurt torni õnnestus päästa.

850 aasta eest ehitatud kirikus on varemgi tehtud suuri renoveerimis- ja taastamistöid. Näiteks 19. sajandil kestsid tööd kokku 25 aastat. Hoone oli saanud kahjustada Prantsuse revolutsiooni ajal. Pärast Teist maailmasõda aga tuli välja vahetada osa keskajast pärit aknaid, kuna nendes olid kuuliaugud.

Kuigi Macron on rääkinud viiest aastast, arvavad paljud eksperdid, et aega võib minna vähemalt 15 aastat. Pärast hävitavat põlengut on Pariis üleujutatud toetusavalduste, abipakkumiste ja hämmastavalt suurte annetustega. Näiteks eraldavad perekonnad kosmeetikakontserni L’Oréal ja luksuskaupade grupi Louis Vuitton Moët Hennesy taga kumbki 200 miljonit eurot ja naftafirma Total 100 miljonit.