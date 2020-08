Noormees sai kolju- ja ajutrauma, mis osutus surmavaks. Südmuskohale saabunud kiirabitöötajatel ei õnnestunud tema elu päästa, vahendab Hartõja ’97.

Vjasna andmetel on Minski haiglates lisaks sellele kümneid vigastatuid. On teada, et vigastatutega tegelevad sõjaväehaigla kaks osakonda ning neid on ka kiirabihaiglas ja 6. haiglas.

Vjasna esindaja Valjantsin Stefanovitš ütles, et kogu vastutus traagiliste sündmuste eest lasub Valgevene siseministeeriumil ja julgeolekunõukogul.