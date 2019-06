Inguššia president Jevkurov teatas tagasiastumisest

Eelmisel aastal toimusid Inguššias ulatuslikud Jevkurovi-vastased meeleavaldused, kus protestitakse Tšetšeenia liidri Ramzan Kadõroviga sõlmitud maadevahetuslepingu vastu. Inguššia ülemkohus tunnistas leppe seadusevastaseks, kuid Jevkurov kaebas edasi Veneonstitutsioonikohtusse, kes Inguššia kohtu otsuse tühistas.

„Kõik, mida me tänaseks oleme saavutanud, pole midagi väärt, kui meie rahvas pole ühtne,” ütles Jevkurov pöördumises. „Näen selgelt, et täna on see ühtsus proovile pandud. Ma pole võimust pimestatud. Peame julgema öelda, et me kõik – minu esindatud riigivõim, avalikkus ja religioossed organisatsioonid – vastutame selle eest, et me täna lõhenenud oleme. Meil on kõigil valida isiklike ja vabariigi huvide vahel, mina olen oma valiku teinud.”

Kremlile lähedane allikas märkis portaalile Meduza, et teade oli ootamatu, kuna tavaliselt vahetatakse Vene regioonide juhte välja kevadeti. „Juunikuine kaadrimuudatus näitab kiirustamist, mitte planeerimist,” leidis allikas.

Analüütik Aleksei Malašenko ütles Meduzale, et Jevkurovile sai ilmselt saatuslikuks tema pehme juhtimisstiil. „Ta on Nõukogude polkovnik, kes püüdis leida kompromissi, aga see ei ole tänapäeva Venemaal vastuvõetav,” ütles Malašenko. „Kreml ei vaja nii pehmet kuberneri. Tagajärg on see, et nüüd on [Põhja-Kaukaasias] kõik Ramzan Kadõrovi kätes.” Malašenko märkis, et Jevkurovile ei paista praegu selget järglast ning välistada ei saa ka võimalust, et Inguši parlament ning Vene president Vladimir Putin teevad talle ettepaneku ametis jätkata.