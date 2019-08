Inglismaal üritatakse linna maatasa teha ähvardavat vana tammi iga hinna eest tugevdada

19. sajandist pärit Toddbrooki veehoidla pais ähvardab puruneda, mistõttu evakueeriti selle nädala keskel linnast pea 1500 inimest, vahendab uudistekanal Sky.

Juhul, kui tamm puruneb, võib valla pääseda pea 1,3 miljonit tonni vett, mis jätaks linna täielikult vee alla. Täna õhtul lubatakse piirkonda aga tugevat vihmasadu, mis ähvardab olukorda raskendada.

Insenerid tegelevad samal ajal sellega, et veehoidla tühjemaks pumbata. Helikopteritega paigutati nädalavahetuse jooksul tammi juurde ka hulgaliselt liivakotte, et vältida vee kiiret linna tulvamist.

Oht on märkimisväärne

Whaley Bridge`is käis reedel olukorraga tutvumas värske peaminister Boris Johnson, kes palus inimestel linna omavoliliselt mitte naasta, sest see võib kujutada ohtu nende elule.

„Oht on endiselt märkimisväärne ja ma tõesti tahan tunnustada päästeteenistusi, sest see on tohutu probleem. Kui see tamm läheb, siis on võimalik hävitustöö allpool olevale külale, majapidamistele, perekondadele ja kodudele, mistõttu on äärmiselt oluline, et kõik kuulaks ametivõimude korraldusi ja ei läheks oma kodudesse tagasi enne, kui selleks luba antakse," ütles Johnson.