Inglismaal tuvastati koroonaviiruse uus variant

Hancocki sõnul on vähemalt 60 erinevat kohalikku omavalitsust registreerinud uue variandiga nakatumise, vahendab BBC News.

Hancock teatas, et teavitatud on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja Briti teadlased viivad läbi detailseid uuringuid.

Hancock ütles, et ei ole midagi, mis viitaks sellele, et uus variant põhjustaks raskemat haigust või et vaktsiinid selle vastu ei toimiks.

Hancock rääkis parlamendiliikmetele, et eelmisel nädalal toimus hüppeline, eksponentsiaalne koroonaviirusesse nakatumiste kasv Londonis, Kentis ning mõnedes Essexi ja Hertfordshire’i osades.

„Me oleme praegu tuvastanud üle 1000 juhtumi selle variandiga peamiselt Inglismaa lõunaosas, kuigi juhtumeid on tuvastatud ligi 60 erinevas kohaliku omavalitsuse piirkonnas,” ütles Hancock. „Me ei tea, kui suures ulatuses on selle põhjus uus variant, aga sõltumata selle põhjusest peame me kiiresti ja otsustavalt tegutsema, mis on kahjuks absoluutselt hädavajalik selle surmava haiguse kontrollimiseks samal ajal, kui vaktsiini kasutusele võetakse.”

Esialgu pole teada, kas viiruse uus variant käitub kuidagi teisiti.

„Ärgem olgem hüsteerilised. See ei tähenda, et see on kergemini ülekanduv või nakkavam või ohtlik,” ütles Birminghami ülikooli ekspert, professor Alan McNally BBC-le. „See on miski, millel silm peal hoida.”

„Geneetiline informatsioon paljudes viirustes võib muutuda väga kiiresti ja mõnikord võivad need muutused viirusele kasuks tulla, võimaldades tõhusamalt üle kanduda ja pääseda vaktsiinide või ravi käest, aga paljudel muutustel ei ole mingit mõju,” ütles Nottinghami ülikooli molekulaarse viroloogia professor Jonathan Ball. „Kuigi ilmunud on viiruse uus geneetiline variant ja see levib Ühendkuningriigi paljudes osades ja üle maailma, võib see juhtuda puhtjuhuslikult. Seetõttu on tähtis, et me uuriksime kõiki geneetilisi muutusi, kui need ilmnevad, et teha kindlaks, kas need mõjutavad seda, kuidas viirus käitub, ja kuni me ei ole seda tähtsat tööd ära teinud, on enneaegne esitada mingeid väiteid viiruse mutatsiooni potentsiaalsete mõjude kohta.”