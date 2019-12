Inglismaal sõitis 3-aastane poiss mänguautoga suurele maanteele haigushoo saanud isale abi kutsuma

Poissi märkasid maanteel A151 kaks naist, samas kui teised autod signaalitasid ja püüdsid talle otsasõitu vältida, vahendab BBC News.

Stefan ütles hiljem politseile, et isal on paha olla.

Poisi ema, 25-aastane Carla Neve ütles, et Stefan asus kodust teele pärast seda, kui 28-aastane Marc Snowden sai sohval haigushoo.

„Ta kaotab teadvuse, kui tal see hoog on,” ütles Neve, kes kiitis poega vapruse eest. „Stefan teab, kuidas eesuksest välja minna ja pidi minema oma autot võtma.”

Inspektor Rachel Blackwell Lincolnshire’i politseist kiitis ka naisi, kes appi tulid. Üks neist kiirustas pärast poisi märkamist liiklust peatama.

„Ilma tema kiire tegutsemiseta oleks laps võinud tõsiselt viga saada või oleks võinud juhtuda veelgi halvem,” ütles Blackwell.

Teine naine viis poisi oma koju ja tegeles temaga kuni politsei saabumiseni.

Blackwell lisas, et Marc Snowdeniga on kõik korras ja perekond on väga tänulik neile kahele imelisele inimesele, kes nende poega aitasid.