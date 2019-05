Inglismaal mürgitamise ohvriks langenud Sergei Skripal helistas sugulasele Venemaal

Esimest korda helistas Skripal Jaroslavli, kus elab tema sugulane Viktoria, pärast seda, kui naine ja tema mees Arseni läbi peksti. See juhtus 1. aprillil. Tüli tekkis just naise suguluse tõttu „ülejooksik” Skripaliga.

Skripal tundis telefonivestluses huvi Viktoria ja tema mehe tervise vastu ja heitis naisele ette, et ta võis „särada” televisioonis ja tõmmata endale tähelepanu. Küsimusele enda elu ja plaanide kohta vastas Skripal lakooniliselt: „Teie omaette, meie omaette.” Kahtlusi selles, et helistaja oli Skripal, Viktorial ei tekkinud. „See on tema,” kinnitas ta.

Teist korda helistas Skripal võidupäeval, 9. mail. Kõne salvestas automaatvastaja. Moskovski Komsomolets avaldas selle kõne salvestuse. Jutt oli järgmine.

„Tervitus, Vikul. Siin Serjoža. Millegipärast proovisin kätte saada – abonent ei vasta. No olgu, head pidupäeva. Kõike kõige paremat! Tahtsin küsida, kuidas teil seal läheb, kuidas Senkal sõrm on (sõrm sai peksmise käigus vigastada – toim). No olgu. Mul on kõik normaalselt – meil, Juletškal ka. Kõik on normaalne, emale ka head pidupäeva, võidupäeva. No olgu, kõik.”