Inglismaa lähebki neljaks nädalaks lukku

Baarid ja restoranid pannakse kinni, kuid kojutellitav toit on endiselt võimaldatud. Sarnane reegel oli ka kevadisel koroonahooajal. Esialgse plaani järgi jäävad need suletuks kuni 2. detsembrini.

Erinevalt kevadisest karantiiniperioodist jäävad aga haridusasutused avatuks. "Me ei saa lasta viirusel kahjustada meie laste tulevikku veel rohkem, kui ta seda juba teinud on," põhjendas Johnson tänasel pressikonverentsil.

Riigi lukku keeramine oli vajalik, sest kogu ühendkuningriigi positiivsete koroonaproovide arv on ületanud tänaseks miljoni piiri. Viimase nädalaga on igapäevaselt lisandunud keskmiselt 23 000 nakatumist ja 237 surma.

"Nüüd on aeg tegutseda, sest rohkem ei ole alternatiive," ütles Johnson täna. Ta palub inimestel alates neljapäevast rangelt kodus püsida.

Johnson kohtus reedel rahandusminister Rishi Sunaki, valitsuskabineti minister Michael Gove'i ja tervishoiuminister Matt Hancockiga, arutamaks nendega riikliku tervishoiuteenistuse (NHS) murettekitavat värsket statistikat koroonaviiruse leviku kohta, vahendab The Times.

"Andmed on tõesti halvad," ütles allikas ajalehele. "Tänasel päeval näeme koroonaviiruse leviku tõusu üle kogu riigi ja haiglad näevad vaeva, et hakkama saada."

Ta märkis ka, et valitsuse senises seisukohas, et koroonaviirust tuleks tõkestada ennekõike piirkondlike meetmega, toimus nihe pärast seda, kui Inglismaa peaarsti asetäitja Jonathan Van-Tam hoiatas neljapäeval valitsuskabinetiga kohtudes, et viiruse levik ei ole enam kontrolli all.

Olukord on sedavõrd murettekitav, et Põhja-Inglismaal hakatakse valitsuse teatel masstestimist läbi viima sõjaväe abiga. Tervishoiuteenistus andis reedel teada 24 405 uuest juhtumist, mis tähendab 12% tõusu võrreldes eelmise nädalaga. Ööpäeva jooksul jättis elu 274 koroonaviirusega nakatunut.

Johnson on varem väljendanud muret, et teine ​​üleriigiline karantiin võib olla nagu "Hotell California", millel pole eales lõppu, kui see kord sisse seatakse.