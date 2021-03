Inglismaa andmete järgi vähendab üks vaktsiinisüst haiglaravi vajaduse võimalust 80%

Inglismaa terviseameti (Public Health England - PHE) andmed näitavad, et mõju saabus 3-4 nädalat pärast vaktsineerimist. Andmed põhinevad üle 80-aastastel inimestel, kes said süsti esimesena, vahendab BBC News.

Valitsuse teadlased tervitasid seda tulemust, aga rõhutasid, et parima kaitse saamiseks on ikkagi vaja kaht doosi.

Suurbritannia tervishoiuminister Matt Hancock ütles eilsel pressikonverentsil, et viimased vaktsineerimistulemused on „väga tugevad”.

„Need võivad aidata ka seletada, miks Covidiga seotud vastuvõtmised intensiivraviosakondadesse üle 80-aastaste inimeste hulgas Ühendkuningriigis on langenud viimastel nädalatel ühekohaliste numbriteni,” lisas Hancock.

Samuti pressikonverentsil rääkinud Inglismaa meditsiinijuhi asetäitja, professor Jonathan Van-Tam ütles, et andmed annavad aimu sellest, kuidas vaktsiiniprogramm „viib meid järgmise mõne kuuga loodetavasti väga teistsugusesse maailma”.

Siiski on Van-Tami sõnul absoluutselt kriitilise tähtsusega, et ka teised doosid oleksid osa immuniseerimisest ja mitte vähem tähtis.

Van-Tam rõhutas, et on märkimisväärne tõenäosus, et teine doos muudab immuunsusvastuse küpseks, laiemaks ja pea kindlasti pikemaks kui ainult ühe doosi süstimise puhul.

Suurbritannias on esimese doosi saanud üle 20 miljoni inimese, mis on üle kolmandiku täiskasvanud elanikkonnast.

PHE andmed näitavad ka, et Pfizeri vaktsiin, mis võeti kasutusele kuu enne AstraZeneca vaktsiini, viib koroonasurmade 83-protsendise vähenemiseni. See põhineb üle 80-aastaste inimeste andmetel.

Veel näitavad andmed, et vaktsineerimine vähendab üle 70-aastastel inimestel koroonasümptomite tekkimise riski kolm nädalat pärast esimest doosi umbes 60%.

Van-Tam ütles, et otsus anda eakamatele inimestele AstraZeneca vaktsiini on ennast selgelt õigustanud. Van-Tami sõnul oli Briti võimude otsus, et ei ole lihtsalt usutav, et vaktsiin töötab ainult nooremate puhul.

PHE immuniseerimisjuht dr Mary Ramsay ütles, et lisanduvad tõendid, et vaktsiinid vähendavad nakatumisi ja päästavad elusid.