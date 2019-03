Indrek Tarand viitab USA väljaandes europarlamendi Soome kolleegi Kremli lõa otsas olemisele

2015. aastal teatati, et Hautala on Venemaa mustas nimekirjas. Daily Beasti sõnul on aga Hautala vaated pärast seda „radikaalselt” muutunud, aga Hautala enda andmetel on ta endiselt selles nimekirjas.

Juhtumi taustal on Euroopa Liidu inimõiguste sanktsioonid, millest räägitakse niinimetatud Magnitski seadusena.

Daily Beasti väitel teeb Hautala raevukalt lobitööd, et Magnitski nimi seadusest välja jäetaks.

Hautala sõnul on Daily Beasti artikkel tahtlik poriga määrimine ja halb ajakirjandus. Hautala ütleb, et on Magnitski nime mainimise vastu seaduses, sest see on tema arvates tarbetu ja politiseerib üldkehtivaks mõeldud seadust.

„Mulle on tähtis, et seaduses määratakse kindlaks objektiivsed kriteeriumid ja et see ei puudutaks üht juhtumit või maad. See peab olema globaalselt funktsioneeriv,” ütles Hautala.

Sanktsioonide seadusandlus puudutab kõiki maid ning viitama ei peaks ainuüksi Venemaale, vaid ka mitmed teised autoritaarsed riigid tuleks samamoodi tähelepanu alla võtta. Nüüd on arutelu Hautala meelest kummaliselt hakanud keerlema Magnitski nime ümber.

Väited lobitöö kohta on Hautala sõnul liialdus. Ta arvab, et jutt on mõnest kolleegidega peetud vestlusest.

Magnitski on Hautalaga seotud seda kaudu, et Hautala pikaaegne sõber, venelane Andrei Nekrassov tegi mõned aastad tagasi dokumentaalfilmi „The Magnitsky Act”. Putini kriitik Nekrassov tegi filmis järelduse, et lääne arusaam Magnitski saatusest põhineb valedel andmetel.

Hautala korraldas filmi näitamist Euroopa Parlamendis, aga Saksa-Prantsuse telekanal Arte jättis näitamise viimasel hetkel ära. See toimus dokumentaalfilmis halba valgusse jäänud finantsist Bill Browderi advokaatide nõudmisel.

Daily Beasti väitel on linki dokumentaalfilmile jagatud hiljuti enne hääletust Magnitski nime kasutamise üle Euroopa Parlamendi roheliste fraktsiooni liikmetele.

Daily Beast on küsitlenud ka Browderit, kes ütleb, et on üllatunud Hautala „Venemaa liitlaseks muutumisest”.

Hautala arvates näib Daily Beasti artikkel olevat Browderi propaganda. Browder jagas artiklit Twitteris ja Hautalale sajab nüüd USA-st agressiivseid kommentaare.