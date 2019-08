Indoneesias vaadati välja koht uue pealinna jaoks Kalimantani saarel

Maailma suuruselt neljanda rahvaarvuga riigi Indoneesia praegune pealinn Jaava saarel on koduks kümnele miljonile inimesele ning on aldis üleujutustele ja liiklusummikutele ning seal on maavärinate oht, vahendab Reuters.

Seni nimetu uus pealinn tuleb Kalimantani saarele Ida-Kalimantani provintsi Põhja-Penajam Paseri ja Kutai Kartanegara piirkondadesse, teatas täna Indoneesia president Joko Widodo pressikonverentsil.

„See on strateegiline asukoht Indoneesia keskel kasvavate linnapiirkondade lähedal,” ütles Widodo, kes lisas, et planeerimine peab algama viivitamatult, kui kolimisega tahetakse alustada 2024. aastal.

Uue pealinna asukoht Jakartast 2000 kilomeetrit kirdes on üks riigi loodusõnnetuste mõttes ohutumaid.

Pealinna Jaavalt ärakolimiseks on ka majanduslikke ja poliitilisi põhjuseid. Jaaval elab 54% Indoneesia 260 miljonist elanikust ja seal toodetakse 58% sisemajanduse kogutoodangust.

Keskkonnakaitsjad kardavad aga, et pealinna kolimine kiirendab metsade hävimist, mis on koduks orangutanidele ja teistele haruldastele loomadele, ning suurendab saastamist.

Võimude sõnul tahetakse, et uus pealinn oleks „nutikas linn metsas”, ja selle jaoks on eraldatud 180 000 hektarit maad.

Widodo sõnul maksab pealinna ümberkolimine 33 miljardit dollarit, millest riik finantseerib 19%. Hind sisaldab uusi kontorihooneid ja kodusid umbes 1,5 miljonile riigiametnikule.