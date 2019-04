Indoneesias on üleujutused ja maalihked tapnud vähemalt 29 inimest

Pärast reedest ja laupäevast vihmasadu Bengkulu provintsis Sumatra saare edelaosas jäi üle tosina inimese kadunuks, vahendab Reuters.

Sajad hooned on kahjustada saanud nagu ka teed ja sillad. Kaks piirkonda on maalihete tõttu muust maailmast ära lõigatud. Mõningad kohad on vee all.

Kodudest lahkuma sunnitud olnud inimesed vajavad telke, paate, toitu ja vett. Vaja on ka rasketehnikat ajutiste sildade ehitamiseks.

Võimud on hoiatanud haiguste levimise ohu eest puhta vee puudumise tõttu.