Indias varises usuüritusel hiigeltelk tormiga kokku: elu jättis 14 inimest, veel mitu sai viga

Üritusel osales sadu inimesi, kellest mitu sai surma, kui jäi konstruktsioonide kokkukukkumisel juhtmetesse kinni ja sai surmava elektrilöögi või mattus telgi rusude alla, vahendab uudistekanal BBC.

Osariigi eriolukordade minister Bhanwar Lal Meghwal imestas, miks elekter märja ilmaga sisse jäeti.

India peaminister Narendra Modi säutsus täna hommikul, nimetades juhtunut kahetsusväärseks. „Olen oma mõtetes hukkunute peredega ja soovin vigastatutele kiiret paranemist,“ kirjutas ta oma Twitteri kontol.

Collapse of a ‘Pandaal’ in Rajasthan’s Barmer is unfortunate. My thoughts are with the bereaved families and I wish the injured a quick recovery: PM @narendramodi