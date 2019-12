Indias toimuvad mitmel pool meeleavaldused uue kodakondsusseaduse vastu

Delhi prestiižses Jamia Millia Islamia ülikoolis jätkusid täna hommikul meeleavaldused. Eile toimus rongkäik, mis lõppes kokkupõrgetega politseiga.

Eile vahistati umbes 35 tudengit, kes täna siiski vabastati.

Kohalik meedia teatas, et ligi 60 inimest, sealhulgas tudengid ja politseinikud, sai vigastada. Vähemalt kolm bussi ja mitmed mootorrattad süüdati põlema.

Seadus võimaldab mittemoslemitel Bangladeshist, Pakistanist ja Afganistanist, kes on saabunud Indiasse ebaseaduslikult, kodanikuks saada.

Hindu rahvuslastest valitsuserakond BJP väidab, et seaduse eesmärk on vastu võtta need, kes on põgenenud usulise tagakiusamise eest.

Kriitikud väidavad, et seadus on osa valitsuse agendast moslemite marginaliseerimiseks ja et see rikub põhiseaduses sätestatud sekulaarsuse põhimõtteid.

Valitsus eitab religioosset kallutatust ja väidab, et uus seadus ei käi moslemite kohta, sest nad ei ole nimetatud riikides usuvähemused ega vaja seega India kaitset.

Assamis kardavad inimesed aga, et nende juurde saabuvad ebaseaduslike mittemoslemi sisserändajate massid Bangladeshist.