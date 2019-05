Indias on viimase viie aasta võimsaima troopilise tsükloni teel sada miljonit inimest

Täna oli tuule kiirus troopilises tsüklonis Fani 53 meetrit sekundis ja puhanguti 56 meetrit sekundis, mis vastab Saffir-Simpsoni skaalal kolmanda kategooria orkaanile, vahendab CNN.

Tsüklon peaks maabuma India Odisha osariigis kohaliku aja järgi homme pärastlõunal.

Indias klassifitseeriti Fani „äärmiselt tõsiseks tsüklontormiks”. Rannikuvalve ja merevägi on eraldanud päästeoperatsioonideks laevu ja helikoptereid. Odisha, Lääne-Bengali ja Andhra Pradeshi osariigis on valmis armee ja õhujõudude üksused.

Odishas on üles seatud umbes 900 ajutist varjupaika evakueeritavatele ning koolides ei toimu täna ja homme õppetööd. Inimesi käiakse ukselt uksele hoiatamas.

India rannikust 270 kilomeetri kaugusel asuv Fani tugevnes esmaspäeval ja teisipäeval kiiresti ning muutus tugevaimaks tormiks Bengali lahel nii varasel aastaajal pärast 2008. aasta troopilist tüklonit Nargis.

#Cyclone #Fani has intensified and how has maximum winds of 105 mph - the strongest cyclone this early in the calendar year in the North Indian Ocean since Cyclone Nargis in 2008. pic.twitter.com/yW9hspzumi