Indias hukkus gaasilekke tõttu tehases vähemalt 13 inimest

Arstide sõnul on sajad inimesed haiglasse viidud. Paljud kurdavad kõrvetust silmades ja hingamisraskusi, vahendab BBC News.

Intsident, mis leidis aset kohaliku aja järgi kell kolm öösel, võis olla hooletuse tagajärg.

Leke toimus, kui tehast avati uuesti esimest korda pärast 24. märtsi, kui see suleti koroonaviiruse leviku takistamiseks.

Osariigi tööstusminister Goutam Reddy ütles, et näib, et tehase taasavamisel ei järgitud õigeid protseduure ja juhiseid.

Gaasi levides jooksid elanikud paanikas kodudest välja. Sotsiaalmeedias on näha olnud videoid tänaval teadvust kaotavatest ja kokku kukkuvatest inimestest.

Kardetakse, et gaas levis umbes kolme kilomeetri raadiuses ja tehase ümbrusest on inimesed evakueeritud.

Kohaliku ametniku sõnul ei saadud gaasileket kohe kontrolli alla. Hiljem teatas kohalik meedia, et olukord on siiski kontrolli all.

Andhra Pradeshi reostuskontrolliameti ametnik Rajendra Reddy ütles, et lekkinud gaas oli stüreen, mida tavaliselt külmutatakse.