India tühistas Kašmiiri eristaatuse ja kehtestas piirkonnas liikumiskeelu, valmistudes rahutusteks

Võõraste maaostu ja Kašmiiri kohalikes riigiametites keelamine on sama vana kui India 1950. aasta põhiseadus ning selle tühistamine on kohalike seas äärmiselt ebapopulaarne. Mõni tund enne otsusest teatamist kehtestas Narendra Modi valitsus piirkonnas liikumiskeelu, millega meedia hinnangul valmistutakse rahutuste puhkemiseks. Piirkonda on viimase kümne päeva jooksul saadetud üle 70 000 lisasõduri. Südaööl katkes piirkonnas telefoniside ja tele- ning internetiteenuste osutamine. Osariigi endised peaministrid Omar Abdullah ja Mehbooba Mufti võeti samal ajal koduaresti. NDTV teatel on osariigi suurima linna Srinagari tänavad tühjad ja seal patrullivad julgeolekujõud.

Reedel käskis India valitsus tuhandetel välisturistidel osariigist lahkuda, väites, et Pakistanis paiknevad rühmitused plaanivad seal rünnakuid. Pakistani peaminister Imran Khan on omakorda hoiatanud, et Kašmiiris süvenevad pinged võivad lahvatada regionaalseks kriisiks.