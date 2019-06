India trikimeister püüdis Houdini trikki järele teha, ent uppus

40-aastane Lahiri üritas järgi teha kuulsa mustkunstniku Harry Houdini põgenemistrikki, paludes end köite ja kettidega kinni siduda ning Hooghly jõe põhja lasta, vahendab uudistekanal BBC.

Triki kohaselt tuleb mustkunstnikul end ahelatest vabaks rabeleda ja kaldale ujuda, ent sedapuhku läks miskit nihu: mees kadus jõevooludesse ja leiti ühe kilomeetri kauguselt õnnetuspaigast surnuna.

Otsinguid mehe leidmiseks alustati vahetult pärast seda, kui 10 minuti jooksul sai selgeks, et mees vee alt enam välja ei näi tulevat. Trikki tuli vaatama hulgaliselt inimesi, sh mitu ajakirjanikku, kellest üks jõudis veel mustkunstnikult enne küsida, miks ta sellise ohtliku tegevusega inimeste meelt lahutab.

„Kui ma sellega hakkama saan, siis öeldakse, et see on võlukunst. Kui ma teen mõne vea, siis on tegemist tragöödiaga,“ muigas Lahiri, kes esitles veealust põgenemistrikki juba mitmendat korda.