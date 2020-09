India teatas ülemaailmsest rekordist: ööpäevaga tuli juurde üle 90 000 uue nakatunu

Tervishoiuministeeriumi andmetel diagnoositi viimase 24 tunni jooksul koroonaviirus veel 90 632 inimesel, samal ajal kui selle tagajärjel surnute arv kasvas 1065 võrra 70 626-ni, vahendab Reuters.

Tõenäoliselt möödub India juba esmaspäeval statistika poolest Brasiiliast kui teisest kõige enam kannatada saanud riigist ja jääb maha ainult Ameerika Ühendriikidest, kus on viimase seisuga teatatud 6,4 miljonist juhtumist ja pea 193 000 surmast.

India on oma 4,1 miljoni juhtumiga hetkel veel maailmas kolmandal kohal. Terveks on pandeemia vältel tunnistatud umbes 3,2 miljonit nakatunut.

Tervishoiuekspertide sõnul võib riigi mõnes osas täheldada pandeemia teist ​​lainet ning juhtumite arv on läinud tõusu teele ka seoses testimisvõimekuse suurenemise ja seniste karmide liikumispiirangute leevendamisega.

India meditsiiniteaduste instituudi direktor Randeep Guleria ütles usutluses India Today TV-le, et pandeemia sel aastal veel ei lõppe, kuna viirus on levinud suurlinnadest riigi teistesse osadesse. Juhtumite arv võib jätkata tõusu enne, kui kõver tasandub, ütles ta.

Kuigi koroonaviiruse levik on viimase kuu aja jooksul olnud statistika alusel kõige kiirem just Indias, soovib sealne valitsus loobuda piirangutest ettevõtjatele, et elavdada riigi juba niigi habrast majandust. Valitsus taastab esmaspäevast osaliselt ka metrooliikluse riigi pealinnas New Delhis.