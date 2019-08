India soovib pea kaks miljonit inimest kodakondsusest ilma jätta

India kodanike riiklik register (NRC) kujutab endast nimekirja inimestest, kes suudavad tõestada, et tulid riiki 1971. aasta 24. märtsiks ehk päev enne seda, kui naaberriik Bangladesh kuulutas end Pakistanist iseseisvaks, vahendab uudistekanal BBC.

Nimekirjast välja jäänud inimestel on 120 päeva aega otsuse vaidlustamiseks.

Jääb selgusetuks, mis edasi saab.

India sõnul on protsess vajalik ebaseaduslike Bangladeshi rändajate tuvastamiseks. Juba on kinni peetud tuhandeid inimesi, kes on paigutatud ajutistesse laagritesse, mis asuvad riigi vanglates, ent nende väljasaatmine ei ole praegu võimalik.

Otsus on kutsunud esile kriitika, et Assami etnilistele vähemustele peetakse nõiajahti.

Algse nimekirja kohaselt pidi kodakondsusest ilma jääma ca neli miljonit inimest.

Assam on üks India paljurahvuselisem osariik, ent sisseränne naaberriigist Bangladeshist, millel on Indiaga 4000-kilomeetrine piir, on seal juba aastakümneid keskvalitsusele muret tekitanud.

Valitsus teatas 2016. aastal, et Indias elab hinnanguliselt 20 miljonit ebaseaduslikku sisserändajat.