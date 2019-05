India parlamendivalimistel on suurvõitu saamas senise peaministri Modi allianss

Kui ametlikult on teada alles käputäie parlamendikohtade saatus, juhib Modi BJP juhitud Rahvuslik Demokraatlik Allianss (NDA) 349 valimisringkonnas. India parlamendi alamkojas Lok Sabhas on 545 kohta ja valitsuse moodustamiseks on vaja 272 kohta. Peamine opositsioonierakond Kongressipartei juhib vaid 50 ringkonnas, vahendab CNN.

BJP ei kujutanud Modit seekordse valimiskampaania ajal mitte niivõrd majanduse reformijana – mis oli 2014. aasta valimiste peateema ja mis Modi ka võimule tõi – vaid pigem jõulise rahvuslasena, kelle juured on sügaval hindude parempoolses liikumises. See pööre tegi paljud liberaalid ja vähemuste esindajad närviliseks.

Kuulsa Nehru-Gandhi poliitilise dünastia esindaja Rahul Gandhi juhitud Kongressiparteil oli raskusi valimiskampaania käigus pildile saamisega.