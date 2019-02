India nõuab Pakistani allatulistatud ja vahistatud hävitajapiloodi vabastamist

India nimetas seda vigastatud isikkoosseisu vulgaarseks demonstreerimiseks, vahendab BBC News.

India sotsiaalmeediakasutajad nimetavad pilooti kangelaseks. Teised kutsuvad aga mõlemat riiki vaoshoitusele hashtag’iga #SayNoToWar.

Äsjased õhurünnakud Kashmiris Indiat ja Pakistani eraldaval kontrolljoonel on esimesed pärast 1971. aasta sõda.

Intsident, mille käigus Pakistan tulistas enda sõnul alla kaks India lennukit, suurendas pingeid kahe tuumariigi vahel, kes mõlemad pretendeerivad Kashmirile, aga kontrollivad sellest osa.

USA kutsus eile Indiat ja Pakistani vältima edasist sõjategevust ja teatas, et on keskendunud pingete leevendamisele poolte vahel.

India ametnike teatel kuulutati õhujõudude piloot, keda nimetatakse tiivaülem Abhinandaniks, „lahingus kadunuks”.

Siis hakkasid aga levima kaadrid tema kinnivõtmisest. Ühelt poolt mõisteti hukka arvatav füüsiline rünnak tema vastu Kashmiri Pakistani kontrolli all olevate elanike poolt, teiselt poolt kiideti Pakistani sõdurite tegevust, kes sekkusid.

Pakistani informatsiooniministeerium avaldas ja kustutas hiljem video, milles oli näha kaetud silmadega piloot, kes palus vett.

Hilisemas videos on näha Abhinandani katmata silmade ja puhastatud näoga teed joomas. Ta vastas mitmetele küsimustele, sealhulgas ütles ta oma nime, ametikoha ja ütles, et on lõunast. Kui küsiti piloodi missiooni kohta, vastas ta: „Ma ei tohiks seda teile öelda.”

Pakistani sõjaväe pressiesindaja, kindralmajor Asif Ghafoor ütles, et pilooti koheldakse normide ja sõjaväe-eetika järgi.