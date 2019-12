India metropolis süttis neljakorruseline tehas: hukkus pea 50 inimest

Tulekahju puhkes täna varahommikul Sadar Bazaris ja suurem osa hukkunutest olid töölised, kes ööbisid seni teadmata põhjustel süttinud neljakorruselises hoones, vahendab uudistekanal Sky.

Tulekahju suudeti pärastlõunaks kustutada ning ellujäänute ja hukkunute otsimine rusude alt on lõppenud. Ametnike sõnul suudeti üle poolesaja inimese päästa, neist osa toimetati ka haiglasse, samal ajal kui hukkunute arv kasvas 43-ni.

"Tuletõrje on päästetööd lõpetanud. Sündmuskohal rohkem surnukehi pole. Tulekahju põhjust me veel ei tea, kuid see oli tavalisest raevukam plastist pakkekottide, kottide ja muu sarnase materjali tõttu," ütles kohalik politsei asejuht Monika Bhardwaji uudisteagentuurile AFP.

Teadaolevalt oli uinunud inimeste surma põhjuseks ennekõike lämbumine.