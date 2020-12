India Andhra Pradeshi osariigis sattus üle 200 inimese „saladusliku” haiguse tõttu haiglasse

Patsientidel on olnud mitmeid sümptomeid alates iiveldusest kuni krampide ja teadvuse kaotamiseni, teatasid arstid, vahendab BBC News.

Võimud uurivad alles nädalavahetusel Eluru linnas puhkenud haiguse põhjust.

Andhra Pradeshis on koroonaviiruse juhtumeid olnud üle 800 000, millega on osariik Indias kolmandal kohal. Aga nädalavahetuse haiguspuhangu põhjustaja Covid-19 ei näi olevat. Osariigi tervishoiuminister Alla Kali Krishna Srinivas ütles, et kõigi patsientide koroonaviiruse testid on negatiivsed olnud.

„Inimesed, kes haigeks jäid, eriti lapsed, hakkasid äkki oksendama pärast silmade kipituse üle kurtmist. Mõned neist minestasid või kannatasid krambihoogude all,” ütles Eluru haigla arst ajalehele The Indian Express.

70 inimest on haiglast välja lastud, aga 157 saab endiselt ravi.

Andhra Pradeshi peaminister Jaganmohan Reddy ütles, et Elurusse saadetakse spetsiaalsed meditsiinimeeskonnad haiguse põhjust uurima. Linna külastab ka Reddy ise.

Tervishoiuminister Srinivasi sõnul ei ole patsientide verest leitud mingeid tõendeid mõne viirusinfektsiooni kohta.

„Me välistasime põhjusena veereostuse või õhureostuse pärast seda, kui ametnikud külastasid piirkondi, kus inimesed haigeks jäid,” ütles Srinivas. „See on mingi saladuslik haigus ja ainult laborianalüüs paljastab, mis see on.”

Opositsiooniline erakond Telugu Desam nõudis aga juurdlust ja kinnitas, et haiguse põhjus on just reostus.