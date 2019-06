India alustas riskantset operatsiooni viie mägironija surnukehade äratoomiseks

India võimude esindajad teatasid BBC-le, et operatsioon on väga riskantne karmide ilmastikutingimuste tõttu ja edu oleks ime.

Surnukehi märgati India helikopterilt esmaspäeval.

BBC korrespondent India Himaalajas asuvas Uttarkhandi osariigis teatas, et operatsioon on enneolematu. „Võimud teatasid meile, et maastik on väga keeruline ja kui neil õnnestub surnukehad ära tuua, on see samahästi kui ime.”

Helikopter nelja mägironijaga India-Tiibeti piiripolitseist ja õhujõudude personaliga startis Nanda Devi suunas kohaliku aja järgi täna hommikul.

„Helikopter üritab viia mägironijad mäetipule. Kui see ei õnnestu, kasutatakse teist strateegiat,” teatasid võimud.

Usutakse, et Nanda Devil toimus mitu laviini, kui mägironijad üritasid seal ühele tipule tõusta.

Kontakt mägironijatega kadus 26. mail, päev enne, kui 7816-meetrisel mäel toimus laviin.

Neli mägironijat, kes olid algselt samuti grupi liikmed, päästeti pühapäeval ja nad on pärast seda päästetöödele kaasa aidanud. Nad pöördusid varakult tagasi halva ilma tõttu ja olid viimased, kellega kadunud suurem grupp kontaktis oli.