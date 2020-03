India 1,3 miljardil elanikul kästi koju jääda ja puhkes ostupaanika

„Tuleb täielik keeld teie kodudest välja seiklema minemisele,“ ütles Modi telepöördumises, vahendab BBC News.

Modi kutsus inimesi mitte paanitsema, aga pealinnas Delhis ja teistes linnades asusid inimesed kiiresti poode ründama.

Korrespondentide sõnul ei ole praegu selge, kuidas ja kas üldse lubatakse inimesi välja toitu ja muud hädavajalikku ostma.

Karmid meetmed järgnevad nakatumisjuhtumite järsule kasvule viimastel päevadel. Indias on ametlikult 519 kinnitatud nakatumis- ja kümme surmajuhtumit.

„Kogu riik on lukus, täielikult lukus,“ ütles Modi eile. „Et päästa India, päästa ta iga kodanik, teid, teie perekond… iga tänav, iga naabruskond pannakse lukku.“

Modi hoiatas, et kui India ei tegutse neil 21 päeval hästi, liigub riik ajas 21 aastat tagasi.

„See on liikumiskeeld,“ ütles Modi. „Me peame maksma selle eest majanduslikku hinda, aga see on kõigi vastutus.“

Hiljem hoiatas Modi, et paaniline kokkuostmine ainult levitab haigust. Ta lubas, et valitsus tagab kauba saadavuse.

Delhis ja India majanduspealinnas Mumbais ummistasid kaubapuudust kartvad inimesed kiiresti poed ja apteegid.

„Ma ei ole kunagi oma elus näinud sellist kaost,“ ütles üks poeomanik Delhi Shakarpuri linnaosas. „Kõik meie varud, sealhulgas riis, jahu, leib, küpsised, toiduõlid, on maha müüdud.“

Uute reeglite järgi on kõik mittehädavajalikud ärid suletud. Tööle jäävad haiglad ja muud meditsiiniasutused. Koolid ja ülikoolid on kinni ja pea kõik avalikud kogunemised on keelatud.