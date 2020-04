IMF-i juht: maailma ähvardab suurim majanduskrahh alates 1930. aastate suurest depressioonist

Valuutafondi juht tõdes, et „globaalne majanduskasv muutub 2020. aastal järsult negatiivseks”, arvestades, et organisatsiooni 180 liikmest 170 on teatanud, et nende elanike sissetulek inimese kohta väheneb, vahendab uudisteagentuur AFP.

"Tegelikult ootame kõige tõsisemat majanduslangust pärast suurt depressiooni (1930ndatel)," ütles Georgieva kõnes, milles ta tutvustas IMFi ja Maailmapanga järgmise nädala kevadisi kohtumisi, mis toimuvad virutaalselt seoses koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangutega.

Isegi parimal juhul ootab IMF järgmisel aastal ainult "osalist taastumist", eeldades, et viiruse levik peatub selle aasta jooksul, mis võimaldaks jätkata tavapärast äritegevust, kui haiguse tõkestamiseks kehtestatud piiranguid hakatakse tühistatama. Olukord "võib aga ka halveneda" ning pandeemia kestvuse ja "majanduse väljavaate ümber on palju ebakindlust".

Abimeetmeid on riigid üle maailma rakendanud juba kaheksa triljoni dollari eest, kuid Georgieva kutsus valitsusi üles tegema veelgi rohkem ja ulatama ettevõtjatele ja majapidamistele "abikäsi", "vältimaks majanduse liigset kahjustumist, sest viimane muudaks taastumise oluliselt raskemaks".

Teisipäeval avalikustab IMF oma maailmamajanduse väljavaate koos oma liikmete süngete prognoosidega selleks ja järgmiseks aastaks. Jaanuaris ennustas IMF tänavuseks globaalseks kasvuks 3,3 protsenti ja 2021. aastal 3,4 protsenti. Toona oli see aga veel teistsugune maailm.

“Too sünge väljavaade kehtib nii arenenud kui ka arenevate majandusega riikide puhul. Tänane kriis ei tunne piire. Kõigil on valus, ” nentis Georgieva.

Ta lisas, et umbes 100 miljardi dollari väärtuses investeeringud on arenevatelt turgudelt juba haihtunud, märkides, et tegemist on enam kui kolm korda suurema kapitali väljavooluga kui 2008. aasta ülemaailmse finantskriisi ajal.

