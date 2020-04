Imeravimid kõikjal. Koos koroonaviirusega on üle ilma välja ilmunud igat masti šarlatanid

Koroonaviiruse levik maailmas aga jätkub ja üha suuremaks muutub ka nende inimeste hulk, kes on enda hinnangul leidnud haiguse vastu võitlemiseks mõne hea, kuid mitteteadusliku meetodi. Libaravi soovitajate seas on nii poliitikuid, usujuhte kui ka pesuehtsaid šarlatane.

Näiteks Indias on toimunud sadade osalistega lehmauriinipidusid, sest osad hindud on veendunud, et antud vedeliku joomine ravib eri tõbesid. Keenia pealinna Nairobi meer soovitab aga viiruse vastu võitlemiseks konjakit tarbida.