Ilves Trumpile viidates: mina läksin USA-st tagasi Eestit korda tegema

Lauri Laugen toimetaja

Toomas Hendrik Ilves Foto: Andres Putting

Kui USA president Donald Trump kirjutas Twitteris, et kongressi naisliikmed, kes on pärit mittetoimivatest riikidest, peaksid minema tagasi ja aitama seal asjad korda teha, vastas Eesti endine president Toomas Hendrik Ilves uhkelt, et just seda ta tegigi, kirjutab Bloomberg.