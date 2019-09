Ilves Soome välisministrile: miks peab EL püüdma suhteid parandada, kui Venemaa ise on konfliktide põhjus või osapool?

„On väga keeruline ette kujutada lahendust [ülemaailmsetele kriisidele] ilma Venemaata või lahendust, milles Venemaa ei ole kuidagi aktiivne partner,” ütles Haavisto.

Ilves küsis, miks peaks Venemaad pidama selliseks partneriks.

„Miks? Partner? 1. Venemaa ise on mitmete rahvusvahelise konfliktijuhtumite põhjus või osapool. 2. Transatlantilised pinged nõuavad vaevalt Venemaa abi, tegelikult on need osaliselt Venemaa põhjustatud. 3. Nagu ka Brexit. Seega miks peab EL „intensiivistama jõupingutusi”?”

Why? A partner? 1. Russia itself is a cause or a party to multiple cases of int'l conflict 2.Transatlantic tensions hardly require Russian assistance, indeed they are caused in part by Russia. 3. As is Brexit. So why must the EU "intensify efforts"? https://t.co/4f7sLgZ6cH — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) September 4, 2019

Kommentaarides viidatakse sellele, et Soome näib kannatavat pideva Stockholmi sündroomi all.

Sellele vastab Ilves: „Võttes arvesse, et eestlaste kohta öeldi, et nad kannatavad „nõukogude järgse traumaatilise stressisündroomi” all, kui me toetasime 2008. aastal Gruusiat, oleks mulle vastumeelne kellelegi teisele mis iganes sündroome omistada.”