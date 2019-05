Ilves Lennart Meri konverentsil: Facebooki massiivne andmekogumine erineb Hiina omast

Ilves jutustas seepeale alustuseks jutu Taiwanist, kus ta käis digitaliseerimisest rääkimas. Pärast üritust kutsus Hiinaga vaenujalal oleva riigi president ta teed jooma. „Siis võttis Hiina rahvavabariik meie välisministeeriumiga ühendust ja protesteeris, kuid sealt vastati, et tegemist on eraisikuga ja midagi ei võeta ette," jutustas Ilves.



We live in a different era that allows technology to get into our lives. Government representatives have little understanding of technology while technologists have too narrow a perspective — ⁦@IlvesToomas⁩ #LennartMeriConference2019 pic.twitter.com/bmxEEbliGF — Agnia Grigas (@AgniaGrigas) May 19, 2019



Eesti endise presidendi sõnul erineb märgatavalt Facebooki massiivne andmekogumine sellest, millega Hiina tegeleb. „Seal läheb juhe otse valitsuseni, USA-s pole näha, et andmeid kuidagi niimoodi instrumentaliseeritult kasutataks," ütles Ilves. Eesti endine president meenutas, et eestlased naersid aastate eest ta soovituse peale teipida arvuti kaamerasilm kinni. „Ja nad teevad naeravad täna ka," lisas ta ja rõhutas, et tehnoloogia võimaldab täna kõigi eludesse pääseda.

Bagger rääkis alustuseks, et läänes on tulevikuga probleem. „Meile tundus, et see kuulub meile, kuid nüüd tuleb välja, et variante on erinevaid," ütles ta. Maailm pole Baggeri sõnul sakslaste eeldustele vastanud, näiteks on Hiina läinud teises suunas.

Bagger sõnul oli läänel lootus, et tehnoloogia abil muutuvad Hiina ja Venemaa rohkem lääne sarnaseks. „Aga nüüdseks on selgunud, et seda võib ka hoopis teismoodi valitsemiseks kasutada ja need liialdatud lootused on nüüd kaasa toonud laialdase pettumuse," ütles Bagger ja lisas, et demokraatia tulevikust rääkides kõlab sageli see kui millega staatilisena, mida peab kaitsma „Me oleme liialt kaitsepositsioonil. Me ei pea rääkima ainult demokraatia tulevikust, vaid ka tuleviku demokraatiast," selgitas ta.