Ilves Läti Delfile: kui Eesti ei taha liberaalset demokraatiat, siis milleks meile iseseisvus?

"Ma olen mures ega arva, et asi läheb paremaks," tõdes Ilves. "Valitsus on vastutav oma tegude ja sõnade eest. Vabandused, et seda või teist ütles üks või teine partei, kuid meid see ei puuduta, ei ole võimalikud. Kui te loote valitsuse, peate te ka vastutama."

"Te olete rassistlik valitsus, te olete valitsus, mis ründab oma kodanikke /.../ kui te ei astu välja seesuguste avalduste vastu. Osa valitsusest jätkab samasuguste jubedate asjade ütlemist on riigi kodanike kohta ja selle eest on vastutav valitsuse juht," ütles Ilves Läti Delfile.

"Kui ma lahkusin presidendiametist, lubasin, et ei kommenteeri Eesti poliitikat seni, kuni hakkan muretsema Eesti demokraatia pärast. Ma ütlesin seda, arvates, et ei pea enam iial Eesti poliitika kohta midagi ütlema," tõdes ta. "Ja kaks ja pool aastat ma ei öelnudki midagi, kuigi inimesed küsisid minult, mida ma selle või teise asja kohta arvan. Toona ei olnud mul midagi öelda, kuid nüüd olen mures demokraatia pärast."

"Eriti nüüd, kui valitsus ütleb, et liberaalne demokraatia ei ole see, mida me tahame, et me ei ole huvitatud liberaalsest demokraatiast. Aga mida me tahame? Miks me siis iseseisvusime, kui meil oli juba üsna hea vorm teistsugusest valitsemisviisist kuni 1991. aastani - 70 aastat praktikat," küsis Ilves retooriliselt.