Ilves ja Volker: Gruusia tulevik demokraatliku riigina on ohus

Ilves ja Volker avaldasid mõttekoja The Center for European Policy Analysis (CEPA) kodulehel artikli "Aeg taaskäivitada Gruusia demokraatia", milles nad väljendavad sügavat muret Gruusia demokraatia viimaste arengute pärast.

Nad hoiatasid, et "näiliselt lahendamatu seisak Gruusia poliitikas on kaugelt ületanud selle piiri, mida võib pidada demokraatlikuks käitumiseks", ja leidsid, et "Gruusia rahvas väärib edasiliikumist".

"Me teame, et grusiinide südames on vabadus. Nad tahavad kuuluda vabadust armastavate riikide perre. Nad tahavad turvalisust ja jõukust ning head valitsemistava. Gruusia saatus seisneb NATO ja Euroopa Liidu liikmeks saamises. Me ei tea opositsioonis ega valitsuses ühtki grusiini, kes sellega ei nõustuks," märkisid Ilves ja Volker.

"Aga nende organisatsioonide liikmestaatus tuleb välja teenida. Muu maailma jaoks paistab Gruusia lootusetult lõhenenud, ebaküps demokraatia ning kindlasti mitte valmis. Ükski NATO valitsus ei saa oma valijate poegi ja tütreid kohustada kaitsma uut liikmesriiki, mille demokraatia, võime korraldada vabu ja ausaid valimisi ning järgida õigusriigi põhimõtteid on küsimärgi all," tõdesid nad.

Ilves ja Volker märgivad, et nende avaldus ei ole mõeldud kriitikana ei valitsuse ega opositsiooni suhtes, vaid on üleskutse mõlemale leida vahendid üksteisega rääkimiseks kõigi grusiinide huvides.

"Gruusia inimestel on uskumatult tugev arusaam oma identiteedist ja Gruusia kohast maailmas. Kõikide poliitiliste jõudude liidrid peavad tegema koostööd Gruusia rahva püüdluste saavutamiseks, isegi kui nad on eri meelt detailides," leidsid endised diplomaadid.

"Valitsusjuhi tagasiastumisega, võimalusega, et suure opositsioonierakonna juht vangistatakse, suutmatusega kokku leppida, kuidas lahendada valimistega seotud rikkumised ja üleskutsega korraldada uued valimised ilma protsessita, mille abil saaks õiglaselt kindlaks teha, mis - kui üldse - viimane kord valesti läks, on Gruusia ummikus ja see kahjustab riiki ja selle mainet ka välismaal," tõdesid nad.