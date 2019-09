Ilves: iga uus lääne välisminister peab eelkäijaid idiootideks ja usub, et tema suudab suhted Venemaaga korda teha

„Kerge välgatus tagantjärele tarkust, mis tuleb 35 aastast välispoliitika tegemisest, on reegel: iga lääne välisminister, kellel puudub asjakohane kogemus, astub ametisse uskudes, et kõik varasemad ametisolijad olid idioodid. Aga tema on see, kes suhted Venemaaga korda teeb,” kirjutas Ilves.

The slight glimmer of hindsight that comes from 35 years of doing foreign policy, it's a rule: every Western foreign minister lacking relevant experience comes in believing all earlier officeholders were idiots. But *he* or *she* will be the one to set Russia relations right. — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) September 4, 2019

Üks kommentaator avaldab arvamust, et kõik soomlased on selgrootud limukad, aga vähemalt eestlastel on „mune”.

„Ei, see pole üldsegi tõsi. Üks vapramaid rahvaid üldse. Aga mõned usuvad jätkuvalt, et vältides iseenesest mõistetavat, kaob see kuidagi ära, muutub või lakkab olemast. See on maagiline mõtlemine. Ja kui te ei usu maagilisse mõtlemisse, ei saa te lihtsalt aru,” vastas Ilves.

No, that's not true at all. One of the bravest nations anywhere. But some continue to believe that by avoiding the obvious, it will somehow go away, change or cease to exist. It's magical thinking. And if you don't believe in magical thinking you just don't understand. — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) September 4, 2019

Varem oli Ilves esinenud Twitteris vastulausega Soome välisministri Haavisto avaldusele Briti ajalehes Financial Times, mille järgi peaks Euroopa Liit intensiivistama jõupingutusi suhete parandamiseks Venemaaga, kui tahab tugevdada Euroopa julgeolekut, olles silmitsi rahvusvaheliste konfliktide, transatlantiliste pingete ja Brexitiga.

„On väga keeruline ette kujutada lahendust [ülemaailmsetele kriisidele] ilma Venemaata või lahendust, milles Venemaa ei ole kuidagi aktiivne partner,” ütles Haavisto.

Ilves küsis, miks peaks Venemaad pidama selliseks partneriks.