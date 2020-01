Iltalehti: Venemaa teatas 1995. aastal Soomele, et ei lase Eestil eales NATO-ga liituda

1995. aasta on Soome jaoks mitmeski mõttes oluline. Just tol aastal astus riik Euroopa Liitu, ent mitte ainult - see oli ka aeg, mil peeti tõsiselt diskussioone NATO-ga liitumise üle. Moskva hoiatas toona Helsingit, et see samm võib neid tõsiselt vihastada.

Tänavu avalikustatud dokumentide kohaselt tundis Venemaa muret, et Soome neutraalne positsioon võib muutuda, ja püüdis seda ära hoida.

Tähelepanuväärne oli samal ajal Eesti kangekaelsus - Tallinn unistas juba toona NATO-ga liitumisest -, hoolimata sellest, et Venemaa rõhutas konkreetselt, et ei luba kunagi Balti riike NATO-sse, märgib ajaleht.

On võimalik, et Venemaa kindlameelsus Balti riikide küsimuses võis hoida Soomet NATO-ga liitumast. Otsus selle kohta langetati tõenäoliselt riikliku kaitsenõukogu kohtumisel 1995. aasta septembris.

Välisministeeriumi dokumentide kohaselt nägi Venemaa toona NATO laienemisest ohuna - positsioon, mida Moskva on väljendanud nii enne kui pärast 1995. aastat.