Iltalehti: Tallinki Silja Europa kruiis muutus rahutuks: toimusid mitmed kaklused, lendasid klaasid, seintel oli veri

"Vaatamata mõnele rüselusele ja vahejuhtumile polnud tol ööl laevas toimunu siiski midagi erakorralist. Paraku väiksemaid konflikte tuleb üleöö laevas viibivate ja laevas meelt lahutavate reisijate vahel ikka ette, kuid tänu laevameeskonna kiire ja meie turvameeste professionaalsele reageerimisele lõpetatakse need kiiresti ning koostöös politseiga viiakse ka korrarikkujad laevast väga kiiresti ära," kinnitas Nelson.

Nimetatud ööl leidis Nelsoni sõnul aset üks vahejuhtum, mis toimus mitme inimese vahel, ja seetõttu nõudis ka ulatuslikumat sekkumist laeva turvameeste poolt.

Ta kinnitas, et kaklused kindlasti pikalt ei kestnud. "Laeva väga professionaalselt reageerinud turvamehed lahendasid olukorrad kiiresti. Aga kuna kakluse alustaja ei võtnud turvameeste hoiatusi kuulda, siis tema korralekutsumiseks võis kuluda pisut enam aega ja ta eraldati ka teistest reisijatest kuni politsei saabumiseni. Politsei saabus kohale, nagu alati, operatiivselt ja viis neli sündmuses osalenud meesterahvast korrarikkujat laevalt kiiresti minema."

Ühele reisijale, kes polnud eelpoolnimetatud intsidendis osaline, osutas laevameedik arstiabi. Vigastuse põhjustaja tuvastati turvameeste poolt hiljem ja saadeti laevast ära.

Küsimusele, kas Tallinki laeval oli piisavalt turvamehi, et reisijate turvalisust tagada, vastas Nelson, et kõigi laevade pardal on oma turvamehed. "Lisaks on meil leping turvateenust pakkuvate ettevõtetega vajadusel lisaturvameeste pardale toomiseks, kui selleks on vajadus rahvarohkematel väljumistel. Samuti oleme tihedas koostöös politseiga – reisid pole meil alati ühesugused, mõnikord on mitu väljakutset politseile, teinekord pole ühtegi," märkis ta.