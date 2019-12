Iltalehti soomlaste õuduste ööst Viru hotellis: tuppa tungiti korduvalt sisse, voodis lebas võõras mees

Inkineni sõnul olid tundmatud mehed teatanud administraatorile ainult soomlase nime ja toanumbri ning said selle peale võtme pihku. "On täiesti arusaamatu, kuidas on võimalik anda võtit lihtsalt välja ilma isikut kontrollimata ja veel enam eestlastele, kes tassivad endaga kaasas uimas soomlast. Oli ilmne, et ohver oli narkojoobes. Ma ei saa selles kindel olla, kuid tundus, et nii see oli," jutustas ta.

Inkinen rõhutas, et tema ja ta sõbrad olid kained, sest juba järgmisel hommikul tuli meestel osaleda hokiturniiril, mistõttu teadlikult joomisest hoiduti.

Soomlased leppisid hotelli vastuvõtutöötajatega kokku, et asi lahendatakse hommikul ja kohale tuleb ka vastuvõtujuht. Inkinen ja tema reisikaaslased läksid oma tuppa ja heitsid magama.

Ent sellega ei olnud sekeldused veel läbi.

Järgmisel hommikul ärkas Inkinen ootamatult, kui kuulis toas kohmitsemist. Unest toibudes, sai ta aru, et toas on keegi võõras. "Meie toas oli mees, kes nägi eestlase moodi välja ja ka kõneles eestikeelse aktsendiga. Mäletan teda siiani eredalt. Tunneksin ta kindlasti ära, kui teda jälle näeksin," uskus Inkinen.

"Olin nagu puuga pähe saanud, aga vaatasin talle silmadesse ja küsisin, kes ta on? Ta hakkas seletama, et ta on turist, kes leidis meie ukse tagant koridorist krediitkaardid ja otsustas need nüüd omanikule tagastada. Nii et ta sisenes meie tuppa oma võtmega."

Tundmatu tegelane lasi aga kiiresti jalga.

Oma kaardid sai mees küll tagasi, ent pärast toa läbivaatamist sai selgeks, et nüüd oli kaduma läinud hoopis 300 eurot.

Hommikul saabus lõpuks politsei. Kõik kolm juhtunus osalenud soomlast toimetati jaoskonda ülekuulamisele, mis võttis Inkineni sõnul umbes kaks ja pool tundi. Kohal viibis ka soome keele tõlk.

Võimalikke vargaid pole aga tabatud. Juhtunu uurimine jätkub, kinnitati Iltalehtile politseist.

Hotelli esindaja vabandas soomlastest klientide ees ja tagastas neile toa eest makstud tasu.

Inkinen ütles, et soovib seda jubedat ööbimiskogemust esile tõsta ennekõike seetõttu, et Virus ega üheski teises hotellis ei juhtuks midagi sarnast ja suudetaks paremini tagada turistide turvalisus.

Sokos Hotel Viru direktor Klaus Ek kommenteeris Iltalehtile juhtunut lühidalt. "Oleme juhtunust teadlikud. Tallinna politsei uurib asja ning teeme nendega koostööd, et aidata neil sündmuste käiku kindlaks teha," ütles ta.