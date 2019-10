Iltalehti: Maakri tänava laibatükeldaja Markus Pönkä on Soomes taas suure petuskeemi peamine kahtlusalune

Ohvritele tekkinud kahju on kokku umbes 725 000 eurot.

Politsei kahtlustab, et Soome on toodud välismaalt Euroopa Liidu kodanikke, kes on end seal registreerinud ja avanud Soome pangakonto. Seejärel on nad kahtlustuste järgi loovutanud oma Soome isikuandmed ja pangakonto kasutamiseks kriminaalseks tegevuseks.

„Välismaa isikute loovutatud Soome isikuandmete abil on võetud kiirlaene ja krediitkaarte ning asutatud ettevõtteid, mis on saadud äriregistris registreeritud võltsitud dokumentide abil. Isikutele on võltsitud ka palga- ja töötõendeid. Kõnealused isikud on pärit Rootsist, Eestist, Lätist ja Taanist,” ütles juhtumi uurimist juhtiv kriminaalkomissar Mikko Laaksonen.

Politsei on eeluurimise ajal konfiskeerinud mitmeid krediit- ja pangakaarte, pangadokumente ning suure hulga arvutiseadmeid, mida kuritarvitades on kahtlustatavad kuriteod toime pandud. Sularaha on konfiskeeritud ligi 20 000 eurot.