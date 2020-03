Iltalehti: Eesti on uurinud Soomelt võimaluse kohta osta ühiselt kaitsevarustust Hiinast

Soome kõrgete ametnike ja poliitikute hulgas on arutatud, kas tasub Hiinale toetuda, või on autoritaarse Hiina varjatud motiiv hübriidmõjutamine. Teisisõnu mõtlevad soomlased Iltalehti teatel, kas Hiina ootab Soomelt selle eest diplomaatilisi vastuteeneid.

Iltalehti andmetel on võidule pääsemas seisukoht, et Hiinalt ostetakse tervishoiutarbeid siis, kui need ähvardavad Soomes otsa lõppeda.

Iltalehti teatab ka, et Soome presidendil Sauli Niinistöl on head suhted Hiina presidendi Xi Jinpingiga, mis osaliselt seda asja mõjutab.

Eile avas Soome oma varustuskindluslaod, kust võeti vähemalt viis miljonit erinevat kaitsevarustuse osa, et jagada need tervishoiutöötajatele üle Soome.

