Ilta-Sanomat: Mart Helme populistlikud avaldused kahjustavad Eesti mainet ja asja ei paranda, et Jüri Ratas laseb tal jätkata

„Eesti siseministrist Mart Helmest hakkab saama – ja mitte positiivses mõttes – tuttav kuju ka lahe siinsel poolel Soomes. Parempopulistlikku erakonda EKRE esindava Helme värskeim trikk oli Soome äsja ametisse nimetatud peaministri Sanna Marini tüdrukuks nimetamine. Soome ja Eesti vahelistes suhetes on Helme, 70, Marini, 34, vastu suunatud alavääristamine ennekuulmatu,” kirjutab Ilta-Sanomat.

Ilta-Sanomate hinnangul ei leevenda olukorda arvukatest vabandamistest hoolimata ei Eestis ega Soomes see, et peaminister Jüri Ratas laseb Helmel pidevatest skandaalidest hoolimata jätkata.

Ilta-Sanomat leiab, et soomlaste pilt Eestist hakkab Helme-suguste valimatut juttu rääkivate inimeste tõttu muutuma negatiivses suunas. „Soome põtrade (eesti sõimunimi) turismi- ja laevareisid Tallinna on siiski linna turismi jaoks sedavõrd tähtsad, et Eesti imago halvenemine ühe räuskaja tõttu ei oleks soovitav,” kirjutab Ilta-Sanomat.

„Helme on ajaloolane. Tal tasuks Lenini tsitaatide asemel meenutada lähiajalugu ja Eesti iseseisvumist. Soome aitas Eesti täielikus vaikuses järje peale ja vältis sellest suurema numbri tegemist. Kui Soome peaminister on Eestis pilkeobjekt, on olukord kummaline. Selliseid valitsustaseme labasusi ei ole enne nähtud. Kummalise episoodi võitja on peaminister Sanna Marin,” leiab Ilta-Sanomat.