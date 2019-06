Illinois seadustas järjekordse USA osariigina kanepi

Kohalikel elanikel on õigus omada üks unts ehk 28,3 grammi, sissesõitnutel kuni 15 grammi kanepit. Lisaks kustutatakse umbes 800 000 inimese kriminaalkaristused, kes on osariigis süüdi mõistetud kuni 30 grammi kanepi ostmise või omamise eest. Veerand kanepimüügist saadavatest maksutuludest suunatakse vaeseimate elanike abistamiseks. Viimase hinnangu järgi võiks legaalne kanep esimese poole aastaga tuua osariigile maksudena 58 miljonit dollarit, kuigi varem on prognoositud ka mitu korda suuremaid numbreid.

Kuberneri sõnul on otsus vajalik sotsiaalse õigluse kaitsmiseks. „Uuringud on korduvalt näidanud, et mustad ja valged inimesed kasutavad kanepit samal määral, ent mustade tõenäosus omamise eest arreteeritud saada on märksa suurem,” ütles Pritzker õigusakti välja kuulutades. „Kriminaliseerimine ei anna midagi peale valu, segaduse ja ebaõigluse.” Litsentseeritud müügipunktid võivad kanepimüügiga alustada jaanuarist, seni on tegu endiselt kriminaalkuriteoga.

Koos Illinois´ga on kanepitõmbamine legaliseeritud üheteistkümnes osariigis ja pealinnas Washingtoni. Eelmisel aastal tehti samasugune otsus Michiganis ja Vermontis. USA Today teatel on järgmisel aastal sarnast otsust oodata ka New Yorgis ja New Jerseys, kanepireferendumi korraldamist arutatakse ka Ohios, Arizonas ja Floridas.