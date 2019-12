Ilham Tohti tütar võttis vangistatud isa nimel vastu mõttevabaduse auhinna

Ilham Tohti on uiguuri majandusteadlane, kes võitleb Hiinas uiguuri vähemuse õiguste eest ja viibib süüdistatuna separatismis vangistuses alates 2014. aastast. Euroopa Parlamendi president David Sassoli sõnas auhinda üle andes: „Ilham Tohti on suutnud enda tegevusega anda hääle uiguuridele (...). Ta on töötanud 20 aastat selle nimel, et luua dialoog ja ühine arusaam uiguuri vähemuse ja Hiina kodanike vahel.“

„Me peaksime täna õnnelikult tähistama sõnavabadust. Selle asemel on tänane päev täis kurbust. Taaskord on tool tühi, sest maailmas, kus me elame, ei ole enda mõttevabaduse väljendamine alati vaba.“

Jewher Ilham sõnas Strasbourgi auhinnatseremoonial auhinda vastu võttes: „Mul on au olla täna Euroopa Parlamendis ja võtta isa nimel vastu Sahharovi auhind. Ma olen tänulik võimaluse eest rääkida tema lugu, kuna ta ise ei saa seda teha. Kui aus olla, ei tea ma, kus mu isa on. Minu pere kuulis temast viimati 2017. aastal.“

„Tänasel päeval ei ole uiguuri vähemusel Hiinas vabadust ... ei koolis, avalikus kohas ja isegi mitte kodus. Minu isa, nagu enamik uiguure, on kuulutatud vägivaldseks äärmuslaseks, kellel on haigus, mida on vaja ravida ja meel, mida on vaja puhastada,“ sõnas Jewher Ilham. „Äärmusluse väära sildistusega on valitsus saatnud miljon inimest - arvatavasti isegi rohkem - koonduslaagritesse, kus uiguure sunnitakse loobuma nende religioonist, keelest ja kultuurist. Kohta, kus inimesi piinatakse ja kus inimesed on hukkunud.“

Alates 2017. aasta aprillist on üle miljoni uiguuri saadetud kinnipidamisasutustesse, kus neid sunnitakse loobuma enda etnilisest identiteedist ja religioossetest uskumustest, ning nad peavad vanduma enda lojaalsust Hiina valitsusele.