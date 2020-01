Iisraelile lubati Iraanist peatset leina ja Netanyahu kiirustab visiidilt kodumaale

Netanyahu sõitis Ateenasse, et allkirjastada kokkulepe gaasijuhtme ehitamiseks koos Kreeka ja Küprosega, vahendab BBC News.

Iisraelis kogunesid ametnikud arutama riigi julgeolekualast olukorda. Iisraeli saatkonnad ja kunsulaadid üle maailma on häireseisundis seoses murega Iraani võimalike rünnakute pärast, teatab kohalik meedia.

Netanyahu ei ole veel Soleimani tapmist kommenteerinud ja on palunud ministritel hoiduda sellest avalikkuse ees rääkimisest, teatas Jerusalem Post.

Iisraeli kaitseväe esindaja ütles AFP-le, et julgeolekukaalutlustel on otsustatud sulgeda suusakuurort okupeeritud Golani kõrgendikel.

Iraan peab Iisraeli oma verivaenlaseks.

Iraani revolutsioonilise kaardiväe pressiesindaja, brigaadikindral Ramezan Sharif ütles, et USA ja Iisrael saavad Soleimani tapmise eest karmi vastuse.

„Täna on iisraellased ja ameeriklased pannud toime jultunud kuriteo, mis on vastuolus kõigi rahvusvaheliste regulatsioonide ja seadustega ning nad peaksid olema kindlad, et saavad karmi vastuse,” ütles Sharif Iraani televisioonis.

„Ameeriklaste ja sionistide hetkeline rõõm ei kesta kindlasti kaua ja muutub leinaks,” lausus Sharif.