Iisraeli vaktsineerimisandmed näitavad mõju kohta lootustandvaid tulemusi

Kui üks kolmandik iisraellastest on saanud vähemalt ühe süsti, mis on palju suurem osakaal rahvastikust kui kuskil mujal, on Iisraeli üheksa miljonit elanikku omamoodi lakmuspaberiks teiste jaoks, vahendab Guardian.

Iisraeli 24/7 kampaania on tähendanud seda, et paljud riskigrupid, sealhulgas umbes 70% üle 60-aastastest, on juba saanud ettenähtud kaks doosi Pfizeri/BioNTechi vaktsiini. Iisraelis süstitakse kuni 200 000 inimest päevas ja eelmisel nädalal hakkasid vaktsiini saama kõik üle 35-aastased. Vaktsiini saavad ka 16- ja 18-aastased õpilased, et nad saaksid eksameid teha.

Iisraeli tervishoiuministeerium avaldas eelmisel nädalal esimesed ametlikud tulemused, mis näitavad, et vaid 317 inimest 715 425-st ehk 0,04% nakatus nädal pärast koroonaviiruse vastu täielikku vaktsineerimist. Vaktsineeritutest, kes nakatusid, tuli 16 ravida haiglas. See moodustab 0,002%.

Üks Iisraeli tervishoiuteenuste pakkuja Kupat Holim Maccabi avaldas neljapäeval oma väiksema uuringu tulemused. Sellest selgus, et 163 000 inimesest, kes olid saanud kaks süsti, nakatus vaid 31. Vaktsineerimata kontrollgrupis nakatus aga ligi 6500 inimest.

Maccabi teatel on vaktsiini efektiivsus 92%, mis on lähedane Pfizeri enese välja reklaamitud 95%-le.

Iisraeli valitsus on ära kasutanud oma kiiret vaktsineerimiskampaaniat ja selle tulemuste analüüsi reaalajas, et veenda Pfizerit end pidevalt uute vaktsiinidoosidega varustama. Peaminister Benjamin Netanyahu on varem öelnud, et saab Pfizerilt vaktsiini statistiliste andmete vastu, mis muudab Iisraeli sisuliselt vaktsiini mõju katsetuspolügooniks.

Iisraeli loodab vaktsineerida kõik üle 16-aastased märtsi lõpuks ja võib-olla juba varem.

