Iisraeli peaministri proua korraldas lennul Kiievisse skandaali ja viskas maha võõrustajate pakutud soolaleiva

Iisraeli Kanal 12 teatas eile, et Sara Netanyahu läks marru, sest Iisraeli lennufirma El Ali lennuki kapten ei tervitanud teda valjuhääldi kaudu lennuki pardale, vahendab Jerusalem Post.

Proua tõusis istmelt üles ja nõudis tigedalt, et ta lastaks kokpitti, aga turvamehed takistasid teda. Mõne aja pärast tervitas kapten Sara Netanyahut valjuhääldi kaudu eraldi.

El Al teatas uudisele reageerides, et lend kulges plaanipäraselt ja neil oli hea meel peaministrit ja proua Netanyahut võõrustada.

„See on moonutatud uudis. Oli arusaamatus, mis lahendati viivitamatult ja lend kulges plaanipäraselt. Ka lugu turvameestest on täielik vale. See on järjekordne katse juhtida tähelepanu kõrvale tähtsalt rahvusvaheliselt visiidilt, kus peaminister käis,” teatas peaministri büroo.

Kiievisse saabudes olid aga Netanyahudel traditsiooniliselt vastas rahvariides näitsikud soolaleivaga. Videost on näha kuidas proua Netanyahu talle ulatatud leivatüki pirtsakalt maha pillab.