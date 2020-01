Iisraeli peaminister Netanyahu taotleb parlamendilt puutumatust süüdimõistmise vastu

Novembris esitas Iisraeli peaprokurör Netanyahule süüdistuse altkäemaksuvõtmises, pettuses ja usalduse murdmises kolmes erinevas juhtumis, vahendab BBC News.

Oma süüd eitav Netanyahu vajaks puutumatuse saamiseks enam kui poolte parlamendiliikmete toetust.

Iisraeli pikima staažiga peaminister Netanyahu võttis väidetavalt vastu kingitusi jõukalt ärimehelt ja tegi teeneid, et saavutada positiivsem kajastus ajakirjanduses.

Netanyahu taotles puutumatust televisioonis üle kantud kõnes vaid tunde enne, kui taotluse esitamise tähtaeg saabus.

Netanyahu ütles, et see oleks seadusega kooskõlas ja „eesmärk on teenida teid Iisraeli tuleviku heaks”.

Märtsis ootavad Netanyahut ees kolmandad parlamendivalimised aasta jooksul.

Kohtuprotsess ei saa alata, kui puutumatuse taotlus on esitatud ja Knesset, mis on laiali saadetud, ei tee tõenäoliselt otsust Netanyahu üle enne valimisi.

Iisraeli seaduse järgi ei saa Knesseti liikmed automaatselt puutumatust, aga võivad seda taotleda, kui see on asjakohane.

Iisraeli poliitilised liidrid reageerisid puutumatuse taotlemisele vihaselt.

Netanyahu peaminine rivaal Benny Gantz lubas, et tema Sinise ja Valge erakond teeb kõik, et puutumatuse andmist ära hoida.

Parempoolse erakonna Yisrael Beiteinu juht Avigdor Lieberman teatas eile, et tema erakond hääletab puutumatuse andmise vastu.