Iisraeli parlamendivalimistel on kahe põhierakonna vahe taas olematu

Endise armeejuhi Benny Gantzi Sinise ja Valge allianss peaks saama 120-kohalises Knessetis 32-34 kohta ning peaminister Benjamin Netanyahu parempoolne erakond Likud 30-33 kohta, vahendab BBC News.

Kaalukeeleks võib osutuda erakonna Yisrael Beiteinu juht Avigdor Lieberman.

Netanyahu kuulutas ennetähtaegsed valimised välja pärast seda, kui ei suutnud pärast aprillikuiseid valimisi valitsuskoalitsiooni moodustada.

Kolmandal kohal on lävepakuküsitluse järgi Iisraeli araablaste ühisnimekiri 13 kohaga, millele järgneb Yisrael Beiteinu üheksa kohaga. Ultraortodokssed erakonnad Shas ja Ühinenud Toora Judaism peaksid saama vastavalt üheksa ja kaheksa kohta, parempoolne erakond Yamina seitse kohta ning vasakpoolsed liidud Tööpartei-Gesher ja Demokraatlik Liit vastavalt kuus ja viis kohta.

Kanal 12 teatas, et Sinine ja Valge ning Likud on viigis 32 kohaga ning Kanal 13 küsitlus näitas, et Sinine ja Valge saab 32 ja Likud 30 kohta.

Valitsuse moodustamine ei saa olema lihtne ei Netanyahul ega ka Gantzil. Otsustavaks võib saada Liebermani valik.