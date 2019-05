Iisraeli minister kardab USA-ga tülitseva Iraani rünnakut

„Olukord Pärsia lahes on üha tulisem,” hoiatas energeetikaminister Steinitz, kes kuulub ka riiklikku julgeolekukabinetti. „Kui Iraani ja Ameerika Ühendriikide või Iraani ja selle naabrite vahel on mingisugune segadus, ei saa välistada, et nad asuvad tegutsema Gazas läbi Hizbollah'i jt või isegi, et nad püüavad otse Iraanist Iisraeli rakette tulistada.”

Teadaolevalt rahastab Iraan islamistlikke äärmusorganisatsioone Iisraeli piiridel, sh Gazas.